Penyaluran BBM Satu Harga di Daerah 3T

Olha Mulalinda/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 18:25 WIB
Warga mengantre mengisi BBM di SPBU Kampung Susumuk.
Petugas SPBU menuangkan BBM ke jeriken sebelum dituangkan ke kendaraan konsumen.
Petugas SPBU menuangkan BBM ke jeriken sebelum dituangkan ke kendaraan konsumen di Kampung Susumuk, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kamis (24/8/2023). 

 

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM meresmikan 10 lokasi lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Papua dan Maluku sehingga tercatat telah ada 140 lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah itu. 

 

