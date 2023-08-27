...

Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se-Kalimantan Barat

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 05:44 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadir dalam konsolidasi Partai Perindo Se-Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak kepada pedagang.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai saat akan menghadiri Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di kota Pontianak Sabtu ( 26/8/2023). 

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). 

 

Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW dan melihat umkm binaan Partai Perindo dan penyerahan Gerobak.

 

