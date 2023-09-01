...

Tilang Tak Lolos Uji Emisi Berlaku, Motor Didenda Rp250.000 dan Mobil Rp500.000

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 15:51 WIB
Petugas menilang pengendara kendaraan tak lolos uji emisi di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (1/9/2023). 

 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mulai memberlakukan tilang uji emisi pada kendaraan roda dua dan roda empat sebagai upaya mendorong masyarakat berkontribusi dalam mengatasi masalah buruknya kualitas udara di Ibu Kota dan menerapkan denda sanksi tilang bagi kendaraan tak lolos uji emisi sebesar Rp250.000 bagi motor dan Rp500.000 untuk mobil. 

 

