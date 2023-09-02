Dari Kiri Actor & Sport Enthusiast - Bio One, Jet Ski Athlete & Sport Influencer Aero Aswar dan Entrepreneur, Co-Founder & CEO TS Media Marianne Rumantir saat preskon World Major Marathon di Berlin di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Sebagai bagian dari antusiasme dan semangat membuktikan bahwa siapapun bisa ikut serta dalam kegiatan olahraga marathon, beberapa pelari profesional dan pemula dari Indonesia #PenasaRun dalam program #RoadtoBerlinMarathon akan ikut ke ajang olahraga Internasional Berlin Marathon yang akan digelar 24 September mendatang.

Keputusan untuk join dalam marathon tersebut dijadikan sebagai ajang pembuktian dari konsep Sport Holiday dimana menyatukan perjalanan dan petualangan olahraga yang mungkin hanya akan dialami sekali seumur hidup. Berlin Marathon diadakan setiap tahun di Berlin, Jerman pada akhir pekan di penghujung September.

