BNN Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba yang Didapat dari 19 Tersangka

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 11 September 2023 15:57 WIB
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI menggelar pemusnahan barang bukti narkotika.
Para tersangka dihadirkan dalam pemusnahan barang bukti narkotika.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI menggelar pemusnahan barang bukti narkotika.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI menggelar pemusnahan barang bukti narkotika.
Para tersangka dihadirkan dalam pemusnahanpemusnahan barang bukti narkotika.
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose (tengah) menunjukkan barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan di Kantor BNN RI, Jakarta, Senin (11/9/2023).

 

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menggelar pemusnahan barang bukti narkotika. Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 115.905 gram (115 kg) sabu, 323.359 butir ekstasi, 61.140 butir tablet narkotika, 234 gram tembakau sintetis, serta 51.682,7 gram (51,6 kg) ganja.

 

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 13 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 19 orang.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

