Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandara Lombok

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 13:29 WIB
Petugas mengevakuasi korban pesawat Tambora Air yang mengalami kecelakaan.
Petugas berupaya memadamkan api saat pesawat Tambora Air mengalami kecelakaan.
Petugas mengevakuasi korban pesawat Tambora Air yang mengalami kecelakaan saat latihan Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandara Internasional Lombok, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/9/2023).

 

PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok bmenggelar latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) diantaranya simulasi kecelakaan pesawat terbang (aircraft accident exercise), simulasi penanganan bom dan ancaman keamanan penerbangan (airport security exercise) serta simulasi penanganan kebakaran gedung (fire building exercise) bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan personel dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. 

 

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/Spt) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

