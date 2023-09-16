Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menjadi bintang tamu di program acara Chief Talk dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Arif Mujahidin berbagi cerita soal tantangan dan peluang di industri kehumasan. Termasuk cara Danone memandang fenomena panic buying yang pernah terjadi di berbagai negara di era Covid-19.

Chief Talk merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para pemimpin perusahaan ternama Tanah Air. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

