Foto-Foto Chief Talk Bersama Arif Mujahidin

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 05:43 WIB
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menjadi bintang tamu di program acara Chief Talk dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

 

Arif Mujahidin berbagi cerita soal tantangan dan peluang di industri kehumasan. Termasuk cara Danone memandang fenomena panic buying yang pernah terjadi di berbagai negara di era Covid-19.  

 

Chief Talk merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para pemimpin perusahaan ternama Tanah Air. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

