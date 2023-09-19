Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih di Jalan Utan Jati, RT006 dan RT007, RW011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza mengatakan, pemberian air bersih ini dilakukan lantaran sudah sebulan lebih warga di dua RT tersebut mengalami kekeringan. Meski air sudah mulai mengalir di sejumlah rumah warga sejak beberapa hari lalu, namun kualitas airnya masih sangat buruk.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kembali melaksanakan aksi nyata untuk masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)