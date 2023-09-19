...

Dian Mirza Bacaleg Partai Perindo Turun Langsung Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Kalideres

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 21:30 WIB
Dian Mirza menyapa warga Kalideres.
Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih.
Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih.
Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih.
Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih.
A A A

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza menyalurkan bantuan air bersih  di Jalan Utan Jati, RT006 dan RT007, RW011, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

 

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Jakarta Barat, Dian Mirza mengatakan, pemberian air bersih ini dilakukan lantaran sudah sebulan lebih warga di dua RT tersebut mengalami kekeringan. Meski air sudah mulai mengalir di sejumlah rumah warga sejak beberapa hari lalu, namun kualitas airnya masih sangat buruk.

 

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kembali melaksanakan aksi nyata untuk masyarakat. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini