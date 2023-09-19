...

Penampakan Pasar Tanah Abang Semakin Ditinggal Pembeli

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 19:32 WIB
Suasana pertokoan sepi pembeli di Pasar Tanah Abang.
Suasana pertokoan sepi pembeli di Pasar Tanah Abang.
Suasana pertokoan sepi pembeli di Pasar Tanah Abang.
Suasana pertokoan sepi pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Pedagang pasar Tanah Abang mengeluhkan sepinya pembeli yang datang ke pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut.

 

Mereka bahkan mengatakan lebih ramai pedagang dibanding para pengunjung dan pembeli setiap harinya. Beberapa pedagang mengaku jika penjualannya menurun 50 hingga 80 persen.

 

Bahkan sejumlah toko terlihat tutup sementara akibat tidak sanggup untuk membayar uang sewa bulanan.

 

Menjamurnya platform belanja daring diduga menjadi penyebab sepinya pengunjung Pasar Tanah Abang. Hal ini didukung oleh kecanggihan teknologi yang mempermudah masyarakat saat berbelanja keperluan pakaian.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

