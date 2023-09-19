Pesepak bola Timnas U-24 Indonesia berpose sebelum melawan Kirgistan dalam pertandingan kualifikasi Grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University East Stadium, Hangzhou, China, Selasa (19/9/2023).

Timnas Indonesia U-24 menang dengan skor 2-0, gol dicetak oleh Ramai Rumakiek dan Hugo Samir.

Kini, Timnas Indonesia U-24 menduduki puncak klasemen sementara Grup F dengan 3 poin. Di belakangnya, ada Korea Utara U-24 yang memepet ketat dengan perolehan poin sama usai mengalahkan Taiwan U-24 dengan skor serupa, yakni 2-0.

(ANTARA FOTO/HO-NOC Indonesia/Naif Al’As/mrh/YU) (hru)

(HO/Antara Foto)