Asian Games 2022: Timnas Indonesia U-24 Kalahkan Kirgistan

HO/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 22:53 WIB
Timnas Indonesia U-24 menang dengan skor 2-0.
Timnas Indonesia U-24 menang dengan skor 2-0.
Timnas Indonesia U-24 menang dengan skor 2-0.
Pesepak bola Timnas U-24 Indonesia berpose sebelum melawan Kirgistan dalam pertandingan kualifikasi Grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University East Stadium, Hangzhou, China, Selasa (19/9/2023). 

 

Timnas Indonesia U-24 menang dengan skor 2-0, gol dicetak oleh Ramai Rumakiek dan Hugo Samir. 

 

Kini, Timnas Indonesia U-24 menduduki puncak klasemen sementara Grup F dengan 3 poin. Di belakangnya, ada Korea Utara U-24 yang memepet ketat dengan perolehan poin sama usai mengalahkan Taiwan U-24 dengan skor serupa, yakni 2-0.

 

(ANTARA FOTO/HO-NOC Indonesia/Naif Al’As/mrh/YU) (hru)

(HO/Antara Foto)

