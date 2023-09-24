Jelang Pemilu Presiden 2024, ratusan relawan pendukung Prabowo Subianto di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan bersatu dalam naungan relawan Ganjar Pranowo 2024 (GP-24). Pada pemilu 2019, mereka adalah relawan Prabowo Subianto (PS19).

Relawan Prabowo berasal dari Banjarbaru, banjarmasin Kampat, Martapura, Marabahan dan Tanah Laut. Para relawan juga merupakan dari berbagai elemen seperti alumni pesantren, relawan millenial, penghapal alquran, dosen, relawan pemadam kebakaran dan mahasiswa.

Dukungan untuk Ganjar Pranowo itu diumumkan melalui deklarasi yang digelar, Minggu (24/9).

Sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan ikut serta dalam deklarasi tersebut. Mereka antara lain Ketua DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan (KMK) Kalimantan Selatan Anang Misra dan tokoh agama Abdullah S.H.I yang juga merupakan Pembina desa Marabahan periode 2012-2013 serta Feri Setiadi, eks relawan PS19, Ketua Pemuda Badan Pemadam Kebakaran Kab Banjar.

“Kalimatan selatan Potensi Pertambangan sangat besar, tapi kemiskinan dan Ketimpangan sosial masih tinggi, Selama Pemilu 2014,2019 kami selalu Percayakan ke Prabowo. Kini Kami optimistis bisa mengantarkan Ganjar meraup suara terbanyak di Kalsel. Beliau adalah sosok pimpinan yang diinginkan Masyarakat,” kata Anang, yang juga menjabat sebagai Ketua 1 Pemuda Pancasila Banjarmasin.

Kalimantan Selatan yang kaya akan Batubara, minyak, alam dan gas ini tidak luput dari angka kemiskinan. "Kami percaya dan yakin dibawah kepemimpinan Beliau membawa perubahan bagi Indonesia dan Khususnya Kalimantan Selatan.

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3.025.220 orang daftar pemilih tetap (DPT). Mereka terdiri dari 1.512.186 pemilih laki-laki dan 1.513.034 pemilih Perempuan yang tersebar di 13 kota/kabupaten.

(MPI)