Kolaborasi Plataran Indonesia dengan Blue Bird Promosikan Wisata Indonesia

Heru Haryono, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 13:35 WIB
Plataran Indonesia dan PT Blue Bird Tbk (Bluebird) melakukan kolaborasi paket perjalanan bertema #EZTrip to Plataran with Bluebird Group.

 

Kolaborasi ini untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada para tamu perjalanan dengan solusi mobilitas andal dan juga nyaman.

 

Selain meningkatkan pengalaman perjalanan para tamu, kemitraan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kekayaan dan keberagaman budaya, beserta dengan keindahan alam sekaligus promosi wisata Indonesia, untuk menarik para wisatawan asing berkunjung.

 

Kolaborasi #EZTrip to Plataran with Bluebird Group akan menghadirkan lima perjalanan dengan pesonanya sendiri.Perjalanan ini mencakup kunjungan ke Villa Puncak by Plataran di Jawa Barat; Plataran Bandung di Jawa Barat; Plataran Heritage Borobudur, Plataran Borobudur Resort di Magelang, Jawa Tengah; Plataran Bromo di Jawa Timur; Plataran Menjangan, Plataran Ubud, dan Plataran Canggu di Bali.

(Heru Haryono)

