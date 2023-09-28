...

Nopek Novian Raih Penghargaan Komika Terfavorit dalam Anugerah Komedi Indonesia

M Rievta, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 11:06 WIB
Nopek Novian menerima penghargaan dalam Anugerah Komedi Indonesia ANUKOM.
Nopek Novian menerima penghargaan dalam Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) di Jakarta. Abdur menjadi pemenang dalam kategori Komika Terpilih.

 

Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) adalah penghargaan tahunan bagi insan komedian di Indonesia yang diadakan oleh komunitas komedi Indonesia yaitu PaSKI (Persatuan Seniman Komedi Indonesia) setiap tahunnya.

 

Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan semangat pada insan komedian dan meningkatkan kualitas industri komedi Tanah Air. Tak hanya komedian senior, para pendatang baru juga berkesempatan mendapatkan piala penghargaan dari berbagai kategori.

Cari Berita Lain Di Sini