Bikin Bangga, Lifter Indonesia Rahmat Erwin Raih Emas Sekaligus Pecahkan Rekor Asian Games dan Dunia

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 21:11 WIB
Rahmat Erwin meraih medali emas dengan total angkatan 359 kilogram.
Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah (bawah) berpose dengan pelatih sekaligus ayahnya Erwin Abdullah (atas) usai melakukan angkatan clean and jerk pada final 73 kilogram Grup A Asian Games 2022 di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023).

 

Rahmat Erwin meraih medali emas dengan total angkatan 359 kilogram sekaligus memecahkan rekor Asian Games, sementara untuk angkatan clean and jerk Rahmat berhasil memecahkan rekor dunia dengan total angkatan 201 kilogram. 

 

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

