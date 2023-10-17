Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat launching Penjualan Tiket Whoosh di Aplikasi Mobile di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Selasa (17/10/2023). Kereta Cepat Jakarta-Bandung, WHOOSH, mulai beroperasi dan berbayar per hari ini, Selasa (17/10/2023).

Bagi masyarakat yang ingin naik Kereta Cepat Whoosh, ada berbagai cara untuk mendapatkan tiketnya. Pertama adalah melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat dan aplikasi lain seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Dalam kesempatan ini, PT KCIC juga memberikan tiket promo kelas premium ekonomi seharga Rp150 ribu untuk keberangkatan 18 Oktober hingga 30 November 2023.

(Arif Julianto/okezone)