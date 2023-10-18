Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta api yang mengalami kecelakaan di Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Selasa (17/10/2023).

Polisi merilis tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argowilis jurusan Gambir-Surabaya dari arah Jakarta dengan Kereta Api Argo Semeru jurusan Bandung-Gubeng (Surabaya) dari Yogyakarta itu dan tercatat sebanyak 31 penumpang mengalami luka.

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom) (hru)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)