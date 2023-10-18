...

Kecelakaan Kereta di Kulonprogo, 31 Penumpang Luka-Luka

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 08:47 WIB
Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta api di Kulonprogo.
Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta api di Kulonprogo.
Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta api di Kulonprogo.
Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta api yang mengalami kecelakaan di Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Selasa (17/10/2023).

 

Polisi merilis tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argowilis jurusan Gambir-Surabaya dari arah Jakarta dengan Kereta Api Argo Semeru jurusan Bandung-Gubeng (Surabaya) dari Yogyakarta itu dan tercatat sebanyak 31 penumpang mengalami luka. 

 

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

