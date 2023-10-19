...

Taspen GRC Insight Forum 2023 Perluas Penerapan Manajemen Resiko

Fauzan/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 19:47 WIB
Direktur Utama TASPEN Antonius NS Kosasih.
TASPEN Governance, Risk and Compliance GRC Insight Forum TGIF 2023.
A A A

Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius (kelima kiri), Direktur Utama TASPEN Antonius NS Kosasih (keempat kiri) berfoto bersama jajaran direksi dan tamu undangan saat kegiatan TASPEN Governance, Risk and Compliance (GRC) Insight Forum (TGIF) 2023 di Jakarta, Kamis (19/10/2023). 

 

TASPEN Governance, Risk and Compliance Insight Forum 2023 tersebut diselenggarakan guna menyatukan pemahaman organ manajemen perusahaan yang akan memperluas pengetahuan terkait penerapan manajemen risiko, tata kelola organisasi yang baik, dan kesesuaian/kepatuhan dalam skala kegiatan korporasi, anak perusahaan serta klaster jasa asuransi dan dana pensiun. 

 

ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

(Fauzan/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini