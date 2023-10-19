Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius (kelima kiri), Direktur Utama TASPEN Antonius NS Kosasih (keempat kiri) berfoto bersama jajaran direksi dan tamu undangan saat kegiatan TASPEN Governance, Risk and Compliance (GRC) Insight Forum (TGIF) 2023 di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

TASPEN Governance, Risk and Compliance Insight Forum 2023 tersebut diselenggarakan guna menyatukan pemahaman organ manajemen perusahaan yang akan memperluas pengetahuan terkait penerapan manajemen risiko, tata kelola organisasi yang baik, dan kesesuaian/kepatuhan dalam skala kegiatan korporasi, anak perusahaan serta klaster jasa asuransi dan dana pensiun.

ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

(Fauzan/Antara Foto)