KawanJuangGP Relawan Ganjar Pranowo Bagikan Air Bersih untuk Warga Subang yang Dilanda Kemarau

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 10:59 WIB
KawanJuangGP membagikan air bersih kepada warga di Kabupaten Subang.
KawanJuangGP membagikan air bersih kepada warga di Kabupaten Subang.
KawanJuangGP, pada Sabtu (21/10/2023), membagikan air bersih di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai upaya membantu masyarakat. Ketua KawanJuangGP, Dimas Faudi Utomo, menyatakan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan bersyukur bisa memberikan bantuan air bersih di tengah tantangan ketersediaan air.”

 

Salah seorang warga sekitar, Ibu Marsih, mengungkapkan terima kasih, “Inisiatif KawanJuangGP sangat membantu kami yang sering kesulitan akses air bersih. Semoga kebaikan ini terus berlanjut untuk kepentingan bersama.”

 

keberhasilan KawanJuangGP dalam menyediakan air bersih dan mendapat dukungan positif bagi masyarakat Kabupaten Subang.

(Heru Haryono)

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

