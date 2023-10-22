KawanJuangGP, pada Sabtu (21/10/2023), membagikan air bersih di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai upaya membantu masyarakat. Ketua KawanJuangGP, Dimas Faudi Utomo, menyatakan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan bersyukur bisa memberikan bantuan air bersih di tengah tantangan ketersediaan air.”

Salah seorang warga sekitar, Ibu Marsih, mengungkapkan terima kasih, “Inisiatif KawanJuangGP sangat membantu kami yang sering kesulitan akses air bersih. Semoga kebaikan ini terus berlanjut untuk kepentingan bersama.”

keberhasilan KawanJuangGP dalam menyediakan air bersih dan mendapat dukungan positif bagi masyarakat Kabupaten Subang.

(Heru Haryono)