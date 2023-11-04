SCBD dikenal sebagai pusat kawasan bisnis, urban living, dan lifestyle yang berlokasi di tengah kota, Jakarta. Kini SCBD melebarkan sayapnya dengan membuka SCBD Park sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga dan kolega.

“Dengan mengusung konsep area terbuka, SCBD PARK menawarkan pengalaman baru kepada kaum urban, sebagai destinasi hiburan terbaru. Di kawasan bisnis SCBD, “ Terang Ronny Bratawidjaya selaku Direktur Utama PT Creative Event Entertainment (CEE).

SCBD Park dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah Lot 6 yang ditujukan untuk area ramah anak-anak dan orang dewasa. Lot 6 menawarkan mini zoo di tengah kota yang dapat dikunjungi bersama anak-anak dan juga keluarga, serta terdapat restoran yang dapat ditemukan di area ini. Sedangkan di Lot 7 terdapat beberapa restoran dan cafe premium dan Lot 8 untuk mereka yang menyukai kafe, pusat olahraga premium yang dapat dikunjungi bersama teman dan kolega sebagai destinasi dan tempat kunjungan terbaru di tengah kawasan bisnis Jakarta.

(Heru Haryono)