Mitra binaan Pertamina EP Subang Field program Pemanfaatan Serat Olahan Daun Nanas Subang (PESONA Subang) mengeringkan serat daun nanas yang telah di ekstraksi di Pusat Edukasi dan Pemasaran Pesona Subang di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pertamina EP Subang Field menjalankan program PESONA Subang yang memberdayakan warga Desa Cikadu untuk mengolah serat daun nanas menjadi berbagai produk Eco Fashion dengan mesin decolacel yang mampu mengurangi karbon emisi sebesar 302,95 ton CO2eq per tahun.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)