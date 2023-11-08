Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md kembali menggelar rapat di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). Rapat ini dihadiri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, rapat ini juga dihadiri petinggi TPN, mulai dari Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN yang terdiri dari Andika Perkasa, Gatot Eddy Pramono, dan Yenny Wahid.

TPN Ganjar-Mahfud lebih berfokus membahas apa yang telah dicapai untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada rapat kali ini juga, TPN menerima sejumlah pengarahan dari empat ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud yakni PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Hanura.

(Aziz Indra)