Balaskan Dendam Pendertiaan Warga Gaza, Hamas Serang Tel Aviv dengan Roket

Reuters, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 10:01 WIB
Petugas pertolongan pertama Israel memeriksa kerusakan setelah serangan roket dari Gaza di Jaffa dekat Tel Avis, 14 November 2023.

 

Rentetan roket yang ditembakkan dari Gaza menghantam Tel Aviv dan melukai dua orang, salah satunya dalam kondisi kritis.

Otoritas medis mengatakan bahwa seorang pria berusia 20 tahun dalam kondisi serius dan seorang wanita berusia 43 tahun dalam kondisi ringan, keduanya sekarang dirawat di Rumah Sakit Wolfson di Tel Aviv. Pecahan peluru akhirnya mengenai mobil mereka, dan kemudian pihak medis tiba di tempat kejadian.

Hamas memang telah mengaku bertanggung jawab atas rentetan roket yang ditembakkan ke arah Tel Aviv, dan mengatakan bahwa itu adalah "tanggapan atas pembantaian yang dilakukan Israel di Jalur Gaza".

REUTERS/Ammar Awad

(Reuters)

