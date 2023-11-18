Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan pentingnya karakter kepemimpinan yang melayani dalam berbagai bidang aspek kehidupan.

Hal tersebut disampaikan Hary saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Full Gospel di Auditorium Trembesi Hotel, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu (18/11/2023) sore.

Hary Tanoesoedibjo didampingi Liliana Tanoesoedibjo hadir di hadapan sejumlah para pengusaha untuk memberikan pemaparan terkait pentingnya keberadaan partai politik untuk melayani rakyat dengan baik.

"Jadi politik itu pelayan, harus diposisikan sebagai pelayanan. Makanya saya tegaskan kalau mau Indonesia baik, besar, maju, harus memiliki mentalitas melayani. Partai politik menciptakan anggota dewan, bisa DPR RI, bisa provinsi, bisa kabupaten kota," ujar Hary Tanoesoedibjo.

(Aziz Indra)