...

Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Table Tennis Okezone 2023, Berharap Tenis Meja Bisa Berprestasi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 13:09 WIB
Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 di UNJ.
Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 di UNJ.
Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 di UNJ.
Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 di UNJ.
Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 di UNJ.
A A A

Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 d GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

 

Menpora Dito Ariotedjo pun mengapresiasi ajang ini yang hadir di tengah Federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang. Diharapkannya, Federasi Tenis Meja sendiri bisa semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.

 

Table Tennis Okezone 2023 akan menghadirkan beberapa atlet tenis meja yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Di antaranya, ada Ficky Supit yang merupakan mantan atlet nasional.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Cari Berita Lain Di Sini