Menpora Dito Ariotedjo hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023 d GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Menpora Dito Ariotedjo pun mengapresiasi ajang ini yang hadir di tengah Federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang. Diharapkannya, Federasi Tenis Meja sendiri bisa semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.

Table Tennis Okezone 2023 akan menghadirkan beberapa atlet tenis meja yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Di antaranya, ada Ficky Supit yang merupakan mantan atlet nasional.

(Arif Julianto/okezone)