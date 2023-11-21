(Kiri-Kanan) Presiden Director MNC Insurance Wirahadi Suryana, CEO Prodigi Elvis Liongosari, Country Stock and Flow Head OYO Indonesia Hendro Tan dalam konferensi pers kerja sama MNC Insurance dengan Prodigi dan OYO di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP atau MNC Kapital), resmi bekerja sama dengan OYO, platform yang bergerak dalam bidang industri penyedia layanan penginapan, untuk menyediakan asuransi Property All Risk dan Liability yang dijembatani oleh Prodigi sebagai broker asuransi.

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan asuransi atas kerusakan atau kehilangan bangunan dan isinya yang disebabkan oleh pelanggan OYO kepada tertanggung, dalam hal ini adalah Patron (pemilik properti) seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu wujud MNC Insurance untuk terus merambah pasar digital dan asuransi mikro.

(Aldhi Chandra Setiawan)