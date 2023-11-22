...

Tak Kalah Seru Pertandingan Perebutan Juara 3 Antara Pelindo dengan Telkom B di Table Tennis Okezone 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 10:48 WIB
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B.
A A A

Pertandingan seru terjadi saat perebutan juara 3 dan 4 antara Pelindo vs Telkom B dalam Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023 malam WIB.

 

Dalam pertandingan tersebut Pelindo keluar sebagai juara 3, dan Telkom B juara 4. Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 diikuti oleh total 33 tim, masing-masing berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

 

Table Tennis Okezone 2023 juga diramaikan beberapa mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini