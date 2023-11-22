...

Peserta Cantik yang Jadi Bintang Lapangan Table Tenis Okezone 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 12:42 WIB
Ada sejumlah pemain tenis meja wanita yang menarik karena kecantikannya.
Table Tennis Okezone 2023 digelar pada Sabtu 18 November 2023. Kompetisi tenis meja ini diikuti oleh 33 tim yang berasal dari korporasi dan lembaga pemerintahan. 

 

Tenis meja ini juga menampilkan kategori pertandingan single putri. Ada sejumlah pemain tenis meja wanita yang menarik karena kecantikannya dan menjadi pusat perhatian dalam turnamen ini.

 

Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

 

Table Tennis Okezone 2023 juga diramaikan beberapa mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

(Arif Julianto/okezone)

