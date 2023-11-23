...

Sekolah di Aceh Barat Terendam Banjir Siswa Terpaksa Diliburkan

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 11:00 WIB
Suasana kompleks sekolah SDN Blang Beurandang yang terendam banjir.
Foto udara kompleks sekolah SDN Blang Beurandang yang terendam banjir.
Foto udara kompleks sekolah SDN Blang Beurandang yang terendam banjir di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (22/11/2023). 

 

Data dinas pendidikan kabupaten setempat menyebutkan sebanyak 36 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bubon, Arongan Lambalek, Woyla Barat, Panton Reu, Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Pante Ceureumen, Woyla Timur, Woyla induk dan Kecamatan Sungai Mas terpaksa diliburkan akibat seluruh ruangan di kompleks sekolah terendam banjir. 

 

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

