Sejumlah petugas FiFA Pitch saat mengeringkan genangan air jelang pertandingan Argentina melawan Brasil dalam perempat final Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Pertandingan antara Argentina melawan Brasil dalam perempat final Piala Dunia U-17 2023 tertunda selama 30 menit menjadi 19.30 WIB akibat hujan deras. Setelah hujan berhenti begini cara petugas Fifa Pitch mengeringkan genangan air.

Uniknya, mereka melakukannya seperti saling berlomba atas aksinya penonton memberikan tepuk tangan meriah.

(Aldhi Chandra Setiawan)