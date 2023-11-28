...

Mahfud MD Mulai Kampanye Perdana di Ujung Barat Indonesia

MPI, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 10:33 WIB
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD tiba di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh untuk melakukan kampanye hari pertama, Selasa 28 November 2023. Acara kampanye Mahfud tersebut bertajuk 'Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar - Mahfud'. 

 

Kedatangan pasangan Ganjar Pranowo itu pun disambut oleh Teuku Ulama Desa dan ratusan warga yang sudah berbaris serta duduk rapi di lokasi kampanye. 

 

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud MD tiba pukul 9.28 WIB. Setibanya di lokasi, Mahfud langsung menghampiri Teuku Ulama Desa. Ia nampak berjabat tangan, dan diberikan pelukan hangat oleh ulama desa. 

 

Setelah itu, Upacara Peusijuek pun digelar. Upacara tersebut merupakan upacara tradisional simbolik dari permohonan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, perestuan dan saling memaafkan. 

 

Rencananya, usai Upacara Peusijuek, Tarian Ranup Lampuan akan ditampilkan. Tarian itu yang merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan yang biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima masyarakat. 

 

Tari ini sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat maupun disuguhkan dalam acara penyambutan adat lain. 

 

Terlihat Mahfud disambut dengan suka cita oleh Teuku Ulama Desa dan warga setempat. Hal itu nampak jelas dari senyum yang merekah dari Mahfud maupun para pendukungnya di Sabang. 

 

Bahkan suasana begitu riuh penuh semangat ketika cawapres yang didukung Partai Perindo itu tiba di lokasi. Warga yang datang pun meneriakkan nama Mahfud MD. 

 

Diketahui, para warga sudah menunggu Mahfud MD sejak pukul 08.30 WIB di lokasi kampanye. Mereka nampak antusias menyambut cawapres Ganjar Pranowo itu. 

 

Meskipun sejak pagi Desa Jaboi diguyur hujan, hal itu tidak mengurungkan niat dan semangat para pendukung untuk bertemu cawapres Partai Perindo itu. 

 

Mereka sangat bergembira menyambut cawapres Mahfud MD di tengah rintik hujan. Sambil berbaris rapi, warga Jaboi memperlihatkan raut wajah suka cita, dan memberikan senyum hangatnya.

 

(Foto: MPI/Riana Rizkia)

(MPI)

