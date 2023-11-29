...

Rapat TPN Ganjar-Mahfud Bahas Strategi Kampanye

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 23:14 WIB
Jakarta (MPI) - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Menteng, Jakarta Pusat. HT menyebut pembahasan rapat meliputi strategi kampanye.

 

“Karena kan sekarang sudah masuk masa kampanye. Jadi termasuk antara lain juga (membahas) strategi kampanye kemudian pembagian tugasnya dan lain sebagainya,” ungkap Hary Tanoesoedibjo, Rabu (29/11/2023).

 

Dalam rapat itu, kata HT, TPN Ganjar-Mahfud yang dihadiri Ketua Arsjad Rasjid dan Wakil-Wakilnya memaparkan apa yang telah dikerjakan selama ini. Selanjutnya, rapat juga mendengarkan arahan terkait strategi yang dimaksud.

 

“Melaporkan apa yang sudah kita lakukan sampai dengan kemarin, jadi kami mendengarkan dan kemudian kami para pimpinan parpol memberikan arahan kepada mereka,” kata dia.

 

Dalam kesempatan ini, HT menegaskan bahwa seluruh pimpinan parpol baik Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Muhamad Mardiono dari PPP dan Oesman Sapta Odang dari Hanura dipastikan datang. Sejumlah pos penting dalam TPN sebagai bagian dari tim pun juga turut menghadiri rapat tersebut.

 

“Tadi ada rapat pimpinan, bu Mega hadir, pak Oso hadir, pak Mardiono hadir dan tentunya ada dan tentunya dari TPN pak Arsjad dan Wakil Ketua dan ada juga beberapa yang lain yang posisinya juga penting,” tutupnya.

