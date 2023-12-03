LOMBOK - Suasana Car Free Day (CFD) Jalan Udayana Mataram Lombok mendadak gegap gempita, Minggu (3/12/2023). Ribuan orang yang sedang menikmati pagi bersama sanak keluarga dikejutkan dengan kehadiran Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Yah, Ganjar yang sedang berada di Lombok menyempatkan diri berolahraga pagi. Ia jalan-jalan santai di acara CFD sambil menyapa ribuan masyarakat yang ada di Kota Seribu Masjid itu. Jelas saja, ribuan warga yang ada di sana langsung geger. Mereka saling berebut untuk mendekat dan bersalaman dengannya.

"Pak Ganjar, saya mau foto pak. Pak, tolong saya diberi jalan, mau foto sama idola saya," teriak ibu-ibu yang merangsek ke tengah kerumunan demi mendekati Ganjar.

Ada pula ibu-ibu yang histeris berteriak memanggil Ganjar. Ia tidak bisa merangsek ke kerumunan karena menggendong anaknya yang masih kecil.

Melihat itu, Ganjar langsung mendatangi ibu-ibu itu. Ia terlihat gemas dengan balita yang baru berusia setahun tersebut. Ganjar membelainya, dan menggendongnya. Balita itu nampak senyum dan senang saat diajak Ganjar bercanda.

"Duh mimpi apa saya semalam, anak saya digendong calon presiden idaman. Ini sejarah, tadi sempat foto dan bakal saya cetak ukuran besar," kata Diana, ibu dari balita tersebut.

Tak hanya ibu-ibu, ratusan remaja putri juga begitu antusias dengan kehadiran Ganjar. Mereka berteriak memanggil Ganjar dan menitipkan salam untuk putra semara wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

"Pak titip salam buat mas Alam ya pak. Besok kalau ke sini lagi, ajak Mas Alam ya Pak," teriak mereka.

Risma (23) misalnya, ia begitu ngefans dengan Ganjar. Kecintaannya pada mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu bertambah usai melihat anak Ganjar sering muncul di podcast, Tiktok dan televisi.

"Mas Alam itu ganteng, pinter dan terlihat sopan sekali. Pasti itu karena didikan orang tuanya. Jadi makin sayang sama pak Ganjar. Pak Ganjar the best," ucapnya.

Cukup lama Ganjar menyapa ribuan masyarakat di acara CFD itu. Ia berjalan menyusuri jalan sambil terus menyalami masyarakat yang antusias padanya.

Sesekali ia berhenti untuk menyapa lansia atau anak kecil yang ada di sana. Ia ngobrol sebentar, mengucapkan terimakasih dan menitipkan pesan untuk terus berolahraga serta menjaga persatuan bangsa.

"Iya terimakasih ya, salam saya untuk keluarga. Jaga kerukunan dan persaudaraan diantara kita semua," ucapnya sambil menyalami masyarakat dengan ramahnya.