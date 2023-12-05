...

Ini Makna dari Program Gerobak Partai Perindo yang Selalu Digaungkan

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 15:25 WIB
Ketua Umum Partai Perindo mengungkapkan gerobak merupakan simbol dari perjuangan rakyat kecil dalam meningkatkan taraf hidup.
TANGERANG- Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki program Gerobak Perindo untuk pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM). Gerobak dipilih karena menjadi simbol perjuangan rakyat kecil dalam meningkatkan taraf hidup.

 

"Gerobak ini simbol dari perjuangan rakyat kecil, bisa menghidupi keluarga, meningkatkan omset penjualan, dan nantinya keuntungan dari penjualan itu bisa jadi modal untuk bangun usaha lagi," ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di kantor DPD Perindo Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023).

 

Caleg DPR RI Dapil Banten III itu juga berharap dengan adanya program Gerobak Perindo masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar saat bonus demografi terjadi, lapangan kerja sudah banyak tersedia. Jika hal itu sudah terjadi, maka wacana Indonesia Emas di tahun 2045 bisa dengan mudah terwujud.

 

"Harapan saya gerobak ini dimanfaatkan dengan baik, ini kan baru bersih, sehingga omsetnya meningkat, kehidupan mereka lebih sejahtera, omsetnya bisa ditabung, beli gerobak lagi, nanti rekrut orang buat kelola, dan seterusnya seperti itu, suatu saat nanti kan bisa jadi pengusaha," lanjut HT.

 

Hary pun menegaskan bahwa Partai Perindo saat ini fokus pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, agar persatuan Indonesia bisa terjalin. Tahapan yang akan ditempuh salah satunya dengan mensejahterakan rakyat dan meningkatkan produktivitas UMKM.

 

"Yang harus dipahami bahwa Perindo itu berjuang bagaimana Indonesia itu bisa menjad Indonesia emas salah satunya dengan bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tidak ada cara lain kita harus mempercepat pengentasan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas dari UKM sehingga mereka bisa tumbuh naik kelas lebih cepat," ujar HT.

 

Sementara itu, diketahui bahwa Partai Perindo menggelar bazaar sembako murah dan pengobatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Program pengobatan gratis dan juga bazar sembako murah ini akan terus berlanjut di berbagai daerah untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

(Aziz Indra)

