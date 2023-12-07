PENAJEM PASER UTARA (MPI) - Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo datang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam lawatan kampanyenya di Kalimantan Timur. Kunjungan Ganjar menegaskan dirinya sebagai capres pertama yang datang ke IKN dan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan.

Saat mengunjungi titik 0 Kilometer di IKN, Capres yang diusung oleh partai Perindo tersebut menyampaikan komitmennya dengan tersirat sebagai sosok pelanjut IKN. Dia mengaku siap meneruskan program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi.

"Saya ada di sini (menjadi capres) yang pertama (yang kampanye di IKN) untuk menunjukkan komitmen itu," kata Ganjar, Kamis (7/12/2023).

Bagi Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, IKN adalah konsep yang sudah lama disiapkan Pemerintah Indonesia bahkan sejak zaman Presiden Soekarno. Keberlanjutan pembangunan IKN, lanjut Ganjar, juga sebagai penegasan atas sikapnya yang konsisten dalam menentukan kebijakan.

"Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan, dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman bung karno di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan dirinya adalah salah satau sosok yang mendukung pembangunan IKN agar segera menjadi masa depan ibukota Indonesia.

Capres yang diusung Partai Perindo ini mengungkapkan IKN adalah cita-cita Indonesia. Banyak harapan yang dikandung IKN dalam menyongsong kemajuan dan kesejahteraan bagi NKRI.

"IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia, cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak," kata Ganjar di Menara Pandang IKN.

Suami dari Siti Atiqoh tersebut mengatakan IKN adalah simbol lompatan kemajuan dari visi misi bangsa yang harus disongsong guna menuju pembangunan yang berkarakter Pancasila.

"Maka ini transformasi diwujudkan dalam satu area, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita semuanya bahwa kita bisa melakukan lompatan, itu prinsip visi yg musti kita dorong bersama untuk mensukseskan IKN ini," tukas Ganjar.

