Balikpapan, Kalimantan Timur - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan dirinya mempunyai komitmen untuk mempercepat pembangunan nasional. Salah satu caranya yakni dengan menghadirkan kualitas internet super cepat, gratis dan merata untuk anak sekolah.

Hal itu dikatakan Ganjar saat berdiskusi bersama dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk ‘Gratisin! Internet Super Cepat, Gratis dan Merata‘ di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (7/12/2023).

“Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah,” kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, untuk saat ini akses internet di Indonesia masih belum merata bagi wilayah Indonesia. Hal itu dilihatnya secara langsung usai mengelilingi wilayah Indonesia di masa kampanye.

Diketahui Ganjar sudah berkampanye untuk mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Kemudian Ganjar datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah dan menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di sana. Beberapa hari ini, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Dengan apa yang sudah dilihatnya secara langsung, Ganjar pun bakal memulai program kualitas internet super cepat, gratis dan merata dari lembaga pendidikan yakni sekolahan.

Ganjar menuturkan, dengan internet super cepat, gratis dan merata pastinya akan mendorong aktivitas terutama bagi siswa untuk semakin berkembang secara produktif.

“Sekarang internet gratis bagi sekolahan dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk kecepatan internet ini penting,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini melanjutkan dengan internet super cepat, gratis dan merata, maka anak muda Indonesia dapat terus berkreasi dan berinovasi. Ia juga meyakini anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia digital jika memiliki infrastruktur yang memadai.

“Industri kreatif tumbuh dan anak-anak bisa mendapatkan akses bagus untuk internetnya sehingga literasi digitalnya akan tambah bagus,” tegas Ganjar.

Walau begitu, Ganjar menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap program internet super cepat, gratis dan merata ini bagi para anak sekolah.

Misalnya guru ataupun orang tua harus aktif mengawasi anak-anak yang mengakses internet ini, agar jangan sampai malah disalahgunakan. Kemudian, tugas pemerintah yaitu memberikan fasilitas yang merata agar program tersebut bisa berjalan.

“Itu perlu dikawal orang tuanya, perlu dikawal oleh bapak-ibu, gurunya. Tugas pemerintah adalah fasilitasi itu, sehingga internet gratis untuk para pelajar ini mudah-mudahan akan bisa menambah percepatan kita, untuk bisa menambah pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita,” tandas Ganjar.

(MPI)