...

Hary Tanoesoedibjo Layani Masyarakat saat Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Banjarmasin

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 20:36 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bersama warga Banjarmasin.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bersama warga Banjarmasin.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyapa warga Banjarmasin.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bersama warga Banjarmasin.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo melihat cek keseharan gratis.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo melihat cek keseharan gratis.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo berbincang dan melayani masyarakat yang hadir di Bazar Minyak Murah, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bersama Partai Perindo di Gedung Veteran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

Kehadiran HT di Banjarmasin, Minggu ( 10/12/2024) selain meninjau langsung pelaksanaan program tersebut, juga memberikan pembekalan dan arahan kepada Caleg DPR RI, DPRD Kabupaten dan Kota dalam memenangkan Partai Perindo Pada Pemilu 2024 Mendatang

(Aziz Indra)

