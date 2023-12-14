...

Aulia Rahman yang Namanya Mulai Terdengar di Negara Tetangga Rilis Single Baru 'Bertahan Untukmu'

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 13:56 WIB
Penyanyi Muda Aulia Rahman berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Bertahan Untukmu.
Penyanyi Muda Aulia Rahman berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Bertahan Untukmu dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Rabu (13/12/2023). 

 

Aulia Rahman, yang kini namanya sedang ramai sampai di negara tetangga yaitu Malaysia. Penyanyi yang lahir dan besar di Samarinda ini memiliki suara yang sangat indah dan tentunya memiliki nada suara yang cukup tinggi. 

 

Berkat bakat yang ia miliki sejak lahir ini, mampu memperkenalkan dirinya di dunia musik tanah air Indonesia. Berkat doa dan dukungan dari kedua orang tuanya, kini Rahman akan merilis kembali single terbarunya yang berjudul “Bertahan Untukmu”.

Cari Berita Lain Di Sini