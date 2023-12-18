...

Solidaritas untuk Jurnalis Gaza di Solo

Maulana Surya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 11:58 WIB
Warga menaruh bunga mawar di atas sejumlah foto jurnalis peliput konflik Israel di Gaza.
Warga menaruh bunga mawar di atas sejumlah foto jurnalis peliput konflik Israel di Gaza.
Warga menaruh bunga mawar di atas sejumlah foto jurnalis peliput konflik Israel di Gaza, Palestina pada aksi damai di Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023). Aksi tersebut sebagai wujud solidaritas warga terhadap para jurnalis yang bertugas maupun rekan mereka yang tewas akibat serangan Israel di Gaza, Palestina, selain juga meminta para pemimpin dunia agar mendesak Israel menghentikan perang guna melindungi keselamatan warga sipil Palestina. ANTARAFOTO/Maulana Surya/Spt.

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)

