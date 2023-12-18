Trenggalek - Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan Safari Politik ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin (18/3/2023) sore. Siti Atikoh kali ini mengunjungi Desa Winong. Di desa tersebut, terdapat kelompok perempuan pengrajin bambu berjumlah 300 orang.

Saat tiba di lokasi, Atikoh serta rombongan disambut oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan sang istri Novita Hardini. Atikoh lalu dipersilakan untuk bergabung bersama pengrajin bambu di Desa Winong.

Tak butuh waktu lama, Atikoh langsung duduk di atas karpet yang terletak di atas tanah. Dia duduk sama rata dengan para pengrajin. Di sana, ibu-ibu sedang menganyam besek. Atikoh pun diberikan potongan bambu kering untuk ikut mengayam besek. Tanpa ragu, perempuan kelahiran Purbalingga itu langsung menganyam.

Tampak seorang ibu memberikan arahan kepada Atikoh agar anyaman bambu bisa membentuk dasar besek. Atikoh pun tampak tekun mengikuti arahan tersebut.

Sambil menganyam, Atikoh juga berdiskusi dengan ibu-ibu pengrajin. Saat memberikan sambutan, Atikoh menyampaikan bahwa ibu-ibu pengrajin ini sangat luar biasa. Dia juga memuji Novita, istri bupati Trenggalek, yang aktif membina kelompok pengrajin ini.

"Saya mengamati Mbak Novita keberpihakannya kepada wanita luar biasa sekali. Kinerjanya secantik orangnya," kata Atikoh.

Atikoh juga menilai kelompok ini mendapat pelatihan sehingga mampu melakukan penjualan. Meski demikian, Atikoh meminta para ibu agar menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain.

"Biar nanti kerjanya tambah cepat," tambah Atikoh.

Atikoh menyampaikan para pengrajin ini bisa memproduksi empat kodi besek setiap minggu. Dia juga menyerap aspirasi bahwa para pengrajin ketika menjual hasil produknya dibeli dengan harga yang stabil.

Atikoh juga menyemangati para ibu agar turut membantu suami untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

"Bisa memberikan kontribusi ekonomi di keluarga," kata Atikoh.

Sementara itu, Novita mengatakan pihaknya berupaya untuk mendorong kemandirian ekonomi kecil menengah. Novita mengatakan pihaknya tidak ingin tenaga muda di Kabupaten Trenggalek bekerja ke luar negeri.

"Dulu Trenggalek penyumbang TKI terbesar. Dulu belum lulus SMA, belum lulus SMP, penginnya kerja di luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini, bisa menurunkan angka tenaga kerja yang ke luar negeri," kata Novita.

