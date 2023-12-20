Direktur Utama PT Taspen (Persero) A.N.S Kosasih (kiri) mendampingi Gubernur Jambi Al Haris (kanan) meninjau ambulan hibah dari Taspen usai penandatangan nota kesepakatan bersama program jaminan sosial di Jakarta, Selasa (19/12/2023). Kerja sama tersebut di antaranya peningkatan layanan program Taspen, kepesertaan program anak usaha Taspen, jasa perbankan, serta pengelolaan asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jambi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)