PT Taspen Berikan Ambulans Hibah untuk Pemprov Jambi

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 09:36 WIB
Dirut PT Taspen Persero A.N.S Kosasih kiri mendampingi Gubernur Jambi Al Haris kanan meninjau ambulan hibah dari Taspen.
Direktur Utama PT Taspen (Persero) A.N.S Kosasih (kiri) mendampingi Gubernur Jambi Al Haris (kanan) meninjau ambulan hibah dari Taspen usai penandatangan nota kesepakatan bersama program jaminan sosial di Jakarta, Selasa (19/12/2023). Kerja sama tersebut di antaranya peningkatan layanan program Taspen, kepesertaan program anak usaha Taspen, jasa perbankan, serta pengelolaan asuransi jiwa kecelakaan diri kumpulan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jambi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

