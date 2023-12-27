Yogyakarta- Setibanya di Yogykarta, istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti langsung bertemu dan berdialog dengan ibu-ibu pengajian dan wanita hamil di Joglo Dahar Gedhang Mas, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Rabu (27/12/2023).

Kehadiran Atikoh di lokasi, langsung disambut para ibu-ibu pengajian dan wanita hamil dan sebagian dari mereka meminta foto dengan wanita kelahiran Jawa Tengah itu

Dia kemudian mendapat kesempatan berbicara dan mengawali pernyataan dengan mendoakan para ibu dan wanita hamil tetap dalam keadaan sehat meskipun harga kebutuhan pokok yang menanjak.

"Alhamdulillah, ibu-ibunya masih bisa senyum meskipun harga-harga masih naik, ya, Bu. Njeh," kata Atikoh yang disambut tawa para ibu dan wanita hamil.

Dia selanjutnya mengungkapkan bahwa capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo punya program pengentasan kemiskinan dengan memberikan kemudahan rakyat miskin memperoleh pendidikan sampai tingkat tinggi.

"Pak Ganjar menginginkan semua warga negara memperoleh pendidikan tinggi, karena dengan pendidikan tinggi, ketika mencari kerja kita bisa memilih," kata Atikoh.

Adapun, Atikoh melaksanakan safari politik selama masa kampanye pilpres 2024 pada Rabu (27/12) sampai Sabtu (30/12) dengan mendatangi beberapa kota serta kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Misalnya, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pada Rabu ini berdialog dengan perwakilan ibu pengajian dan wanita hamil di Kabupaten Bantul sembari membagikan telur.

Atikoh kemudian melanjutkan kegiatan pada Rabu ini dengan mendatangi Kota Magelang menghadiri acara di sebuah desa wisata.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu kemudian melanjutkan kegiatan pada Kamis (28/12) dengan mendatangi beberapa Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, hingga Kota Banyumas.

Dari situ, Atikoh bakal melanjutkan kegiatan pada Jumat (29/12) dengan mendatangi beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kota Semarang.

Mantan wartawati itu kemudian mengisi kegiatan pada Sabtu pekan ini dengan menghadiri acara zikir bersama seribuan jemaah di Ponpes Al-Maghfur, Kota Semarang.

Atikoh selama safari politik dari Rabu sampai Sabtu ini mengawali kegiatan dengan senam pagi bersama sukarelawan, kader partai pengusung Ganjar-Mahfud, dan masyarakat sekitar.

Cucu pendiri ponpes PP Riyadus Sholikhin Kalijaran KH Hisyam A Karim selama berkegiatan di Yogyakarta dan Jawa Tengah bakal blusukan ke pasar sekitar.

(MPI)