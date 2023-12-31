BOYOLALI - Nongkrong bareng ratusan Gen Z dan milenial Boyolali, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo memberi wejangan terkait perkembangan menuju kesuksesan membutuhkan proses kreatif.

Kegiatan itu dilakukan Ganjar di sela safari politiknya di Jawa Tengah. Dialog dengan Gen Z dan milenial itu berlangsung di kawasan Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12/2023)

Awalnya, Ganjar menceritakan masa mudanya yang mengalami keterbatasan ekonomi. Keperluan yang diinginkan Ganjar tidak bisa diperoleh secara instan dan membutuhkan usaha serta proses kreatif.

"Waktu SMA, SMA saya swasta maklum tidak diterima di negeri. Terus saya ingat kok teman saya bagus-bagus sepatunya, kakak saya punya sepatu tapi sudah sobek, tidak dipakai, dia beli lagi terus saya minta. Maka saya tembel, saya jahit biar terlihat keren sebagai anak muda pada saat itu," ujar Ganjar.

Tidak hanya tentang sepatunya yang sobek dan penuh tembelan, Ganjar juga mengungkapkan pernah mengenakan baju yang tidak lebih bagus dari teman-temannya. Capres berambut putih itu menyebutkan tidak pernah merasa malu dengan keadaan itu.

"Maka masing-masing di antara kita beda. Terus kita malu? Tidak. Pakai baju teman kita lebih bagus, saya tidak, tidak malu waktu itu," ungkap Ganjar.

Tidak merasa dikalahkan oleh keadaan, Ganjar kemudian mulai berpikir bahwa dia harus sekolah lebih tinggi hingga muncul proses kreatif untuk terus maju dan berkembang.

Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh Gen Z dan milenial bahwa doa dan restu dari orang tua juga sangat penting untuk menuntun seseorang dalam menjalani kehidupan.

"Kemudian orang berproses. Proses orang seperti saya memang harus ada karena fasilitas terbatas. Yang ada di otak saya satu, sekolahnya harus tinggi dan semua itu tidak dipatahkan oleh keadaan. Kita bekerja keras, serius, spiritualnya minta restu orang tua," tutur Ganjar.

Rupanya kisah perjuangan Ganjar yang berasal dari keluarga kurang mampu hingga kini menjadi Capres 2024, memotivasi salah satu anak muda bernama Bella.

Dia mengaku telah mengetahui dan mengagumi sosok Ganjar sejak periode pertamanya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Bella juga mengaku berasal dari keluarga kurang mampu dan mengatakan perjuangannya dalam melalui keterbatasan terinspirasi dari Ganjar.

Hingga hari ini, Bella berhasil mengembangkan proses kreatif dan menjadi artis muda TikTok Boyolali dengan jumlah 247 ribu followers di akun pribadinya.

Dia juga memiliki akun YouTube dan Instagram sendiri yang semuanya dimanfaatkan untuk mencari penghasilan, antara lain dengan iklan promosi berbayar dan kolaborasi jualan dengan sejumlah brand lokal.

"Saya nge-fans sekali sama Pak Ganjar sejak jadi gubernur. Beliau menginspirasi saya, kebetulan saya juga dari keluarga yang kurang mampu, jadi termotivasi dari Pak Ganjar," ucap Bella.

Dia pun mendukung penuh Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024 lantaran menawarkan program internet supercepat, gratis dan merata se-Indonesia. Menurut Bella, program itu sangat berguna untuk anak muda seperti dirinya yang mengandalkan internet untuk

"Jaringan internet cepat gratis. Jadi ini penting sekali, apalagi sekarang di era digital, jadi internet itu penting sekali ya. Harapannya untuk Pak Ganjar ketika sudah jadi Presiden kami ingin anak milenial, anak pemuda ini difasilitasi. Jadi diberi ruang untuk mengekspresikan di dunia digital," jelas Bella.