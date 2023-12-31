...

PLN Electric Run 2023 Berhasil Kurangi Emisi Karbon Sebanyak 11.880 Kg CO2

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 16:49 WIB
Peserta melakukan selebrasi saat memasuki garis finis dalam ajang PLN Electric Run 2023.
Para peserta melakukan selebrasi saat memasuki garis finis dalam ajang PLN Electric Run 2023 di Scientia Square Park, Serpong, Tangerang, Minggu (10/12/2023). Event lomba lari yang diikuti 5.000 pelari mengajak peserta menggaungkan spirit ramah lingkungan dan berhasil menyumbang gerakan pengurangan emisi karbon sebanyak 11.880 kilogram CO2.

 

PLN Electrin Run menjadi wadah penyemangat para atlet nasional, Event lari ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu 5K, 10K, dan half marathon dengan total hadiah fantastis Rp850 juta.

