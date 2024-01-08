Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi (kiri ke kanan) Mendag Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR Mulyadi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Dirut PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Novel Arsyad meninjau Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor usai diresmikan di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Presiden menyatakan tol sepanjang 14,8 kilometer dengan total investasi yang dikeluarkan Rp4 triliun tersebut akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek.

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)