Presiden Jokowi Resmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 12:49 WIB
Presiden menyatakan tol sepanjang 14,8 kilometer dengan total investasi yang dikeluarkan sebesar Rp4 triliun.
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi (kiri ke kanan) Mendag Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR Mulyadi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Dirut PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Novel Arsyad meninjau Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor usai diresmikan di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Presiden menyatakan tol sepanjang 14,8 kilometer dengan total investasi yang dikeluarkan Rp4 triliun tersebut akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek. 

 

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

