(Ki-ka) Pemain film Agak Laen Oki Rengga, Indra Jegel, Bene Dion dan Boris Bokir berfoto usai menjadi bintang tamu program Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (15/1/2024). Film Agak Laen yang bergenre Horor Komedi ini disutradarai Muhadkly Acho akan tayang di bioskop pada 1 Februari 2024 mendatang.

Film tersebut dibintangi oleh anggota grup komedi Agak Laen yang terdiri dari Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion.

Film ini bercerita tentang empat sekawan, yakni Jegel, Boris, Oki, dan Bene yang membuka usaha rumah hantu di sebuah pasar malam. Karena suatu insiden, seorang pengunjung laki-laki di rumah hantu itu meninggal dunia.

Tak mau rumah hantu mereka viral, empat sekawan itu mencari cara untuk menyembunyikan mayat tersebut. Namun di tengah prosesnya, mereka harus mengalami sejumlah kejadian janggal dan berurusan dengan pihak berwajib.