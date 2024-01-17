...

Jelajah Budaya Riau dari Tarian hingga Kuliner

Heru Haryono, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 15:17 WIB
Pengunjung dan penari, menari bersama dalam program Discover Riau di Hotel Borobudur Jakarta.
Pengunjung dan penari, menari bersama dalam program Discover Riau di Hotel Borobudur Jakarta.
Pengunjung dan penari, menari bersama dalam program Discover Riau di Hotel Borobudur Jakarta.
Penari bersiap untuk tampil dalam program Discovery Riau.
A A A

Pengunjung dan penari menari bersama dalam program Discover Riau di Hotel Borobudur Jakarta yang akan memasuki HUT ke-50 pada Bulan Maret nanti, kegiatan ini akan berlangsung selama Bulan Januari 2024.

 

Riau dipilih karena beberapa faktor, diantaranya karena letak geografisnya yang berdekatan dengan negara tetangga, kedua faktor budaya melayu yang sangat kental ya. Selanjutanya perlu diketahui bahwa pendapatan perkapita Riau ini terbesar ke 3 di Indonesia. Potensi ini perlu ditingkatkan, mengingat Riau masih asri dengan alamnya. 

 

Selain menyuguhkan kesenian baik tarian maupun musik, pengunjung disuguhkan kuliner khas Riau yang tak kalh lezatnya.

 

kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam mendukung perintah pemerintah, terutama dalam menghidupkan kembali gemerlap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini