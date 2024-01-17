Pengunjung dan penari menari bersama dalam program Discover Riau di Hotel Borobudur Jakarta yang akan memasuki HUT ke-50 pada Bulan Maret nanti, kegiatan ini akan berlangsung selama Bulan Januari 2024.

Riau dipilih karena beberapa faktor, diantaranya karena letak geografisnya yang berdekatan dengan negara tetangga, kedua faktor budaya melayu yang sangat kental ya. Selanjutanya perlu diketahui bahwa pendapatan perkapita Riau ini terbesar ke 3 di Indonesia. Potensi ini perlu ditingkatkan, mengingat Riau masih asri dengan alamnya.

Selain menyuguhkan kesenian baik tarian maupun musik, pengunjung disuguhkan kuliner khas Riau yang tak kalh lezatnya.

kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam mendukung perintah pemerintah, terutama dalam menghidupkan kembali gemerlap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(Heru Haryono)