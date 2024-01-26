...

Gara-gara Pemain Kirgistan Ini Indonesia Lolos Babak 16 Besar

Reuters, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 09:27 WIB
Pemain Timnas Kirgistan Joel Kojo berselbrasi usai mencetak gol ke gawang Oman.
Pemain Timnas Kirgistan Joel Kojo berselbrasi usai mencetak gol ke gawang Oman.
Pemain Timnas Kirgistan Joel Kojo berselbrasi usai mencetak gol ke gawang Oman.
A A A

Pemain Timnas Kirgistan Joel Kojo berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Oman dalam laga terakhir Grup F Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis (26/1/2024). Dalam pertandingan tersebut Kirgistan menahan imbang Oman dengan skor 1-1, dan kedua tim tidak lolos kebabak 16 besar, Oman memiliki dua poin, Kirgistan satu poin dan hasil akhir itu sangat menguntungkan Timnas Indonesia yang mempunyai nilai 3 berhasil lolos kebabak 16 besar Piala Asia.

 

Publik Indonesia sangat berterimakasih kepada Joel Kojo yang bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-88,  Berkat gol Kojo itulah Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia usai sebelumnya pernah ikut di empat edisi (1996, 2000, 2004, 2007).

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

Cari Berita Lain Di Sini