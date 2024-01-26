Pemain Timnas Kirgistan Joel Kojo berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Oman dalam laga terakhir Grup F Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis (26/1/2024). Dalam pertandingan tersebut Kirgistan menahan imbang Oman dengan skor 1-1, dan kedua tim tidak lolos kebabak 16 besar, Oman memiliki dua poin, Kirgistan satu poin dan hasil akhir itu sangat menguntungkan Timnas Indonesia yang mempunyai nilai 3 berhasil lolos kebabak 16 besar Piala Asia.

Publik Indonesia sangat berterimakasih kepada Joel Kojo yang bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-88, Berkat gol Kojo itulah Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia usai sebelumnya pernah ikut di empat edisi (1996, 2000, 2004, 2007).

(Reuters)