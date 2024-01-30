...

Hary Tanoe Bersama Siti Atikoh dan Kyai Musthofa Siroj Lesehan di Ponpes Khas Kempek Cirebon

MPI, Jurnalis · Selasa 30 Januari 2024 21:29 WIB
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon Jawa Barat.
Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon Jawa Barat, Selasa (30/1/2024). Hary bersama Liliana Tanoesoedibjo hadir untuk menyambut istri Capres nomor urut 3, Siti Atikoh Supriyanti dalam kunjungannya ke Cirebon.

 

Bersama petinggi Ponpes, Hary terlihat menyantap sarapan dengan duduk lesehan, bersama Atikoh dan Kyai Musthofa Aqil Siroj, yang merupakan pengasuh Ponpes. Suasana hangat dan akrab terlihat, berbincang dengan istri Kyai Musthofa dan Atikoh, sembari sesekali melempar senyum ke para petinggi ponpes lainnya.

 

Selain ikut dalam rombongan Atikoh, kunjungan Hary Tanoe merupakan rangkaian kampanye Partai Perindo di Cirebon, Jawa Barat. Hary juga dijadwalkam melakukan penyerahan Pusat Kesehatan Pesantren.

 

Sementara Atikoh menjadi pembicara dalam acara Seminar Kesehatan Remaja Putri yang membahas produktivitas kesehatan para santriwati di lingkungan Pondok Pesantren.

(MPI)

