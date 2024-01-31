...

OJK dan BPS Lakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 13:17 WIB
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2024 dilakukan OJK bekerja sama dengan BPS.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (tengah) bersama Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kiri) dan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa (kanan) melakukan survei di Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 dilakukan OJK bekerja sama dengan BPS yang bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan program pemerintah terkait literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. 

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)

