Mahfud MD swafoto dengan para jurnalis usai memberikan keterangan pers permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo.

(Aldhi Chandra Setiawan)